Стало известно, как война Израиля и США с Ираном повлияет на нефть и рубль

Инвестстратег Бахтин: прямой поддержки рублю от войны Израиля и США с Ираном не будет

Нефть дорожает на фоне эскалации на Ближнем Востоке, однако прямой и немедленной поддержки рублю ждать не стоит. Зависимость между сырьевыми котировками и курсом нацвалюты после 2022 года стала значительно менее очевидной, а ключевым фактором для валютного рынка остается бюджетное правило. Об этом «Газете.Ru» заявил инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«В целом удорожание нефти априори благоприятно для рублевых активов. Однако механизм бюджетного правила и уход с рынка нерезидентов заметно изменили прежнюю логику: колебания сырья уже не транслируются в курс напрямую и мгновенно. Более того, именно корректировка бюджетного правила может стать триггером ослабления рубля — не исключено, что уже в марте. Дополнительным фактором давления на валюту может стать дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики», — отметил Бахтин.

Он ожидает еще одно снижение ключевой ставки на 0,5 п.п., до 15%. В совокупности эти факторы способны весной привести доллар к 81–82 рублям, евро — к 94–95 рублям, юань — к 11,5 рубля, считает инвестстратег.

При этом делать однозначные выводы о влиянии ближневосточной эскалации на рубль пока преждевременно, уверен Бахтин. По его словам, конфликт может оказаться скоротечным и перейти в переговорную фазу, что столь же быстро «схлопнет» военную премию в нефти, как она и сформировалась. Кроме того, бюджетное правило в значительной степени сглаживает последствия сырьевой волатильности, а влияние нефтяных цен на валютный курс проявляется с временным лагом в один–два месяца, подчеркнул эксперт.

По его мнению, дальнейшая динамика будет зависеть от двух параметров — продолжительности конфликта и его масштаба. Длительные ограничения судоходства через Ормузский пролив способны резко увеличить стоимость фрахта и страхования судов, а значит — цену нефти и СПГ для конечных потребителей, сказал Бахтин. Устойчивые котировки на уровне $100 за баррель и выше могут стать проблемой для США, где инфляция рискует вновь ускориться, уверен эксперт.

«Расширение географии ударов на соседние страны и нефтяные объекты в Катаре или Саудовской Аравии также станет значимым фактором роста цен, поскольку восстановление поврежденной инфраструктуры может занять длительное время. В то же время для российской экономики, с точки зрения геополитики, более значимым остается прогресс по мирному треку с Украиной», — считает Бахтин.

По его словам, именно достижение договоренностей способно создать условия для более уверенного снижения ключевой ставки, тогда как ближневосточная повестка оказывает на Россию более опосредованное влияние.

