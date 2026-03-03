Европейская нефтяная компания приостановила работу в порту ОАЭ после атаки

Нидерландская нефтяная компания VTTI приостановила работу терминала в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом пишет агентство Reuters.

По его информации, пожар в гавани является причиной такого шага компании.

Агентство также сообщает, что нидерландский концерн Royal Vopak принял аналогичное решение. Он занимается обработкой и хранением топлива, масел и химических веществ.

Утром 3 марта в пресс-службе правительства эмирата Эль-Фуджайра, где находится порт, сообщили, что в районе промышленной зоны гавани в результате падения обломков беспилотника произошел пожар. Речь может идти об иранском дроне.

Известно, что порт Фуджейра — один из крупнейших в мире хабов по хранению нефтепродуктов, который при этом расположен вне Ормузского пролива. Следовательно, порт мог быть задействован на фоне остановки движения через пролив.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

