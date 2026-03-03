Порт Фуджейра в ОАЭ загорелся после удара дрона

AP: в порту Фуджейра в ОАЭ начался пожар после удара БПЛА

В порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) вспыхнул пожар после удара иранского беспилотника. Об этом сообщает международное агентство Associated Press (AP).

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как густой серый дым тянется к небу. Предполагается, что возгорание могло произойти в результате удара по важной нефтебазе в порту.

Известно, что порт Фуджейра — один из крупнейших в мире хабов по хранению нефтепродуктов, который при этом расположен вне Ормузского пролива. Следовательно, порт мог быть задействован на фоне остановки движения через пролив.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее беспилотник ударил по нефтехранилищу в Омане.