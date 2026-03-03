В Федеральном казначействе сообщили о получении первых цифровых рублей

Глава Федерального казначейства Роман Артюхин заявил президенту России Владимиру Путину, что первые цифровые рубли уже поступили на счета ведомства. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам Артюхина, первым платежом цифровым рублем стал административный штраф.

«Прямо начался год, уже первые полторы тысячи рублей цифровым рублем поступили», — сказал глава казначейства.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

13 февраля глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ по-прежнему планирует массовое внедрение в стране цифрового рубля с 1 сентября. По ее словам, данный проект «развивается своим чередом, цели реализуются согласно планам».

20 февраля управляющий консалтингового агентства Parallax, член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют Госдумы РФ Михаил Успенский заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что доступ россиян к криптовалютам упростится в случае принятия в России закона, который выводит их из режима «особого регулирования».

Ранее Набиуллина рассказала, какие возможности откроет цифровой рубль.