Канада вводит новые санкции в отношении России

Канада вводит допсанкции против более 70 граждан и компаний из России

Канада вводит дополнительные санкции против более 70 физических и юридических лиц из России. Об этом сообщает пресс-служба канадского правительства.

«Канада введет санкции в отношении 21 физического и 53 юридических лиц, а также 100 судов теневого российского флота», — говорится в сообщении.

Речь идет об ограничениях, связанных с энергетическим сектором. До этого в отношении России уже было введено более 4 тыс. ограничений.

Оттава выступает в поддержку Киева. Канада также объявила о выделении дополнительных $20 млн в Фонд энергетической поддержки Украины.

До этого 24 февраля новые санкции против России ввела Австралия. Кроме того, о новых рестрикциях объявила и Великобритания.

23 февраля Евросоюз продлил действие санкций против России еще на год.

Ранее в Европе раскритиковали Каллас за новый пакет санкций против России.