Австралия ввела новые санкции в отношении России

Австралия ввела новые санкции против 180 связанных с РФ лиц, компаний и кораблей

Австралия ввела новые санкции против 180 связанных с Россией физических лиц, компаний и «теневого флота». Об этом сообщил на своей странице в X австралийский премьер Энтони Албаниз.

Политик заявил, что политика Москвы в отношении Киева нарушают международное право.

Албаниз назвал эти действия «незаконными и неприемлемыми» и отметил, что новые санкции направлены на усиление давления на руководство Российской Федерации. Премьер уточнил, что в совокупности количество санкций Австралии против России превысило 1800.

В этот же день стало известно, что Великобритания внесла в новый антироссийский санкционный список 240 компаний, семь физических лиц и 50 судов. В частности, в список попали акционерное общество «Росатом Энергетические Проекты» и генеральный директор компании Андрей Рождествин.

Кроме того, 23 февраля 2026 года Европейский союз продлил действие санкций против России на еще один год, до 24 февраля 2027 года.

Ранее в ЕС заявили о работе над разблокированием 20-го пакета санкций.