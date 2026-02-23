Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

Стало известно, какая страна скупает почти все российское сало

Экономист Ермоленко: 80% экспорта российского сала пришлось на Белоруссию
Hanna Kipel/Shutterstock/FOTODOM

Ключевым импортером российского сала стала Белоруссия — туда поставляется 80% от общего объема экспорта этого продукта. Об этом сообщил ТАСС эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Кирилл Ермоленко.

По его словам, Россия экспортирует в Белоруссию свыше 10 тысяч тонн сала на сумму около $15 млн. Аналогичный тренд складывается и с поставками других видов мяса и животноводческой продукции, добавил специалист.

В частности, Россия стала вывозить в Белоруссию на 23% больше молочной продукции — в общей сложности на $40 млн, войдя в топ-3 поставщиков товаров этой категории товаров в республику.

Белоруссия также была крупнейшим импортером российского пива: в 2024 году на республику приходилась четверть общего объема его экспорта. Однако по итогам 2025 года лидерство перехватил Казахстан.

Белорусский президент Александр Лукашенко отчитал правительство и Нацбанк страны за опасную «эйфорию макроэкономической стабильности», возникшую у министров на фоне «скромного роста» экономики, «красного уровня» затрат и невысоких запасов продукции на складах.

Ранее Лукашенко поручил правительству Белоруссии взять под контроль цены на продукты.
 
Теперь вы знаете
Как работают аффирмации и правда ли можно настроить себя на успех силой мысли. Объясняют психологи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!