Стало известно, какая страна скупает почти все российское сало

Ключевым импортером российского сала стала Белоруссия — туда поставляется 80% от общего объема экспорта этого продукта. Об этом сообщил ТАСС эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Кирилл Ермоленко.

По его словам, Россия экспортирует в Белоруссию свыше 10 тысяч тонн сала на сумму около $15 млн. Аналогичный тренд складывается и с поставками других видов мяса и животноводческой продукции, добавил специалист.

В частности, Россия стала вывозить в Белоруссию на 23% больше молочной продукции — в общей сложности на $40 млн, войдя в топ-3 поставщиков товаров этой категории товаров в республику.

Белоруссия также была крупнейшим импортером российского пива: в 2024 году на республику приходилась четверть общего объема его экспорта. Однако по итогам 2025 года лидерство перехватил Казахстан.

Белорусский президент Александр Лукашенко отчитал правительство и Нацбанк страны за опасную «эйфорию макроэкономической стабильности», возникшую у министров на фоне «скромного роста» экономики, «красного уровня» затрат и невысоких запасов продукции на складах.

Ранее Лукашенко поручил правительству Белоруссии взять под контроль цены на продукты.