Названы главные страны-покупатели российского пива

«Агроэкспорт»: Россия увеличила поставки пива за рубеж на 3% с начала года

Россия в январе и феврале нарастила объем поставок пива за рубеж на 39% относительно аналогичного периода годом ранее, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные исследования центра «Агроэкспорт» при российском Минсельхозе.

В первые два месяца нынешнего года Россия продала 15,7 тысячи тонн этого напитка. Активнее всего пиво поставляли в Белоруссию (24% от всего экспорта), Китай (22%), а также Казахстан (20%).

На этой неделе РИА Новости со ссылкой на данные таможенной службы КНР писало, что экспорт китайского пива в Россию в феврале 2025 года вырос в 2 раза относительно аналогичного периода 2024 года.

Как передавало агентство, поставки этого напитка из азиатской страны достигли максимального с октября 2024 года уровня. В феврале Россия заплатила за эту китайскую продукцию $2,4 млн. Год к году поставки выросли в 1,8 раза, а в месячном — в 1,6 раза. По итогам 2024 года Пекин поставил этого вида напитка на $3 млн.

Ранее эксперт предсказал дефицит коктейлей и импортного пива в России.