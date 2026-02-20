Песков объяснил, почему не состоялся заявленный ранее звонок Путина Набиуллиной

Президент РФ Владимир Путин и глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в четверг, 19 февраля, виделись в Кремле, у них была возможность пообщаться по служебным вопросам. Об этом на брифинге с журналистами сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Они (Путин и Набиуллина — прим. ред.) вчера виделись, им не надо было по телефону разговаривать, потому что Эльвира Набиуллина принимала участие в составе нашей делегации с нашими малагасийскими гостями (малагасийцы (мальгаши) — народ, основное население Республики Мадагаскар — прим. ред.), президентом Мадагаскара, и у них была возможность на полях пообщаться», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, российский лидер и глава ЦБ обсудили служебные вопросы.

Накануне Путин анонсировал звонок с Набиуллиной по «текущим вопросам». На совещании с кабмином, когда речь зашла об условиях для бизнеса, президент отметил, что глава ЦБ, участвовавшая в заседании по видеосвязи, находится в командировке, и уточнил, когда она вернется, чтобы созвониться.

В декабре российский лидер попросил главу Банка России почаще посещать заседания правительства.

Ранее Набиуллина сделала заявление об ответных мерах на конфискацию активов РФ.