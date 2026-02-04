Декретный отпуск россиянок хотят включить в льготный стаж для досрочной пенсии

В России необходимо ввести дополнительную меру поддержки семей, включив отпуск по уходу за ребенком в льготный стаж, который впоследствии позволит досрочно выйти на пенсию определенным категориям работников. С таким предложением в Минтруд обратилась председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, сообщает 360.ru.

Свою инициативу она объяснила тем, что общий трудовой стаж часто путают со страховым и социальным, из-за чего женщины после декрета получают меньше шансов на досрочный выход на пенсию. Лантратова призвала включить отпуска по уходу за ребенком в специальный (льготный) стаж, который дает право досрочного выхода на пенсию ряду граждан, включая педагогов, врачей и так далее.

Кроме того, депутат предложила повысить пенсионные коэффициенты за уход за ребенком до 1,5 лет. По ее мнению, такие изменения обеспечат гражданам равные права, а также предотвратят ситуации, когда педагоги и медики при уходе в декрет сталкиваются с трудностями. Отпуск по уходу за ребенком в их случае учитывается для общего трудового стажа, но не для льготного. В итоге педагог, которая воспитала двоих детей, выходит на пенсию позднее на три-четыре года, чем могла бы, если бы не уходила в декрет – важно устранить этот несправедливый подход, подчеркнула парламентарий.

Ранее было названо условие для максимальной выплаты в декрете.