Лукашенко дал позитивную оценку развитию сотрудничества с Россией

Лукашенко позитивно оценил развитие сотрудничества с Россией в 2025 году
Президент Беларуси Александр Лукашенко позитивно оценил развитие сотрудничества с Россией по итогам 2025 года. Его слова передает «БелТА».

Принимая с докладом посла Белоруссии в России Александра Рогожника, он отметил, что российское направление является важным и основным для Минска.

По его словам, есть прирост, при этом он меньше плана — около 103% вместо 105%.

«Мы видим проблемы. У нас проседание по промышленности», — сказал Лукашенко.

Президент также назвал наступивший 2026 год очень важным для страны, провалить который никак нельзя.

31 декабря Россия согласовала передачу Белоруссии морского перегрузочного комплекса «Бронка» в порту Санкт-Петербурга, а также строительство многофункционального комплекса в порту «Лавна» Мурманской области.

Ранее Лукашенко объявил наступивший год Годом белорусской женщины.

