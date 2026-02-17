Размер шрифта
Мишустин рассказал о поддержке предпринимателей Курской области

Мишустин: Путин контролирует вопрос поддержки предпринимателей Курской области
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин держит на особом контроле ситуацию с поддержкой предпринимателей в приграничных районах страны, в частности в Курской области. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, передает РИА Новости.

По словам председателя правительства, чтобы снизить издержки бизнеса в приграничье и Курской области, в 2025 году и ранее действовали отсрочки по плате большей части налогов и страховых взносов.

Отсрочки были введены для предприятий, расположенных на отдельных территориях региона с наиболее тяжелыми условиями работы. Мишустин отметил, что они становятся востребованными и в настоящее время, поэтому правительство приняло решение продлить такие преференции еще на 2026 год.

В декабре сообщалось, что правительство в ближайшее время, после решения технических вопросов, предложит решение по выплате компенсаций российским гражданам за второе утраченное жилье в приграничных регионах России.

Ранее Мантуров дал ряд поручений по дополнительной поддержке жителей Курской области.
 
