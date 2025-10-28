На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
PepsiCo впервые за 25 лет провела ребрендинг

PepsiCo впервые за 25 лет сменила логотип
PepsiCo

Компания PepsiCо (включает более 500 брендов, в том числе Pepsi и Lay's) провела глобальный ребрендинг и сменила логотип впервые с 2001 года. Об этом сообщается на сайте холдинга.

«Хотя наш бизнес во многом вырос и трансформировался, наш корпоративный бренд остается неизменным уже почти 25 лет. Сегодня мы с гордостью представляем новый фирменный стиль —, который отражает то, кем мы являемся сейчас, и будущее, которое мы строим вместе», — говорится в пресс-релизе.

В публикации отмечается, что новый логотип является символом трансформации, «который отражает энергию, оптимизм и амбиции PepsiCo в 2025 году и в будущем».

15 сентября сообщалось, что PepsiCo подала в Роспатент две заявки на регистрацию товарных знаков логотипа Mirinda и названия на русском языке.

В марте 2022 года компания PepsiCo объявила о приостановке продаж основных напитков — Pepsi, 7Up, Mirinda в России. Однако полностью уйти с российского рынка у компании не получилось — производство и продажа некоторых категорий товаров продолжались.

После ухода Mirinda российское подразделение PepsiCo оперативно предложило альтернативу — Evervess и Frustyle (аналог Mirinda).

Ранее Coca-Cola продлила права на товарный знак в России.

