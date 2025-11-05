На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Coca-Cola зарегистрировала в России два товарных знака

ТАСС: Coca-Cola зарегистрировала в России товарные знаки «Кока-Кола» и «Спрайт»
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Американская компания The Coca-Cola Company, ушедшая из России после начала специальной военной операции (СВО), зарегистрировала в Роспатенте товарные знаки «Кока-Кола» и «Спрайт». Об этом пишет ТАСС.

Обе заявки на товарные знаки поданы 23 апреля 2025 года компанией The Coca-Cola Company, которая базируется в США. Товарные знаки зарегистрированы сроком на 10 лет по одному классу международной классификации товаров и услуг — как фруктовые безалкогольные напитки, содовая вода, эссенции для приготовления напитков. По данным Роспатента, под товарным знаком «Кока-Кола» компания также сможет производить пиво.

В марте 2022 года американская компания The Coca-Cola Company приостановила реализацию продукции на территории России, но в российских магазинах можно купить напитки Coca-Cola, которые завозятся из других стран.

В конце октября стало известно, что компания PepsiCо (включает более 500 брендов, в том числе Pepsi и Lay's) провела глобальный ребрендинг и сменила логотип впервые с 2001 года. В компании отметили, что новый логотип является символом трансформации, «который отражает энергию, оптимизм и амбиции PepsiCo в 2025 году и в будущем».

Ранее сообщалось, что россияне продолжают искать товары иностранных брендов, которые ушли из страны.

