В Совфеде оценили перспективы отношений с Индией из-за отказа от российской нефти

Сенатор Карасин: нет ничего трагического в изменении торговых отношений с Индией
Сергей Пятаков/РИА Новости

Нет ничего трагического в изменчивости торгово-экономических отношений России и Индии. Об этом «Ленте.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя информацию об отказе Нью-Дели от российской нефти.

«Индия — дружественная нам страна. Мы должны всегда это помнить. В том, что касается гибкости и некой изменчивости в торгово-экономических отношениях, это бывает. В этом нет ничего трагического и невозвратного», — сказал Карасин.

Он призвал стремиться к тому, чтобы экономические отношения были обоюдовыгодными. Он выразил надежду, что, несмотря на «конъюнктурные соображения», стороны останутся верными своим обязательствам и будут преодолевать сложившиеся трудности.

До этого Reuters писало, что индийские нефтеперерабатывающие заводы избегают закупок российской нефти. В публикации отмечается, что индийские компании планируют и в дальнейшем избегать сделок с российской нефтью. По словам источников агентства, данный шаг должен помочь Нью-Дели заключить торговые соглашения с Вашингтоном.

Ранее Вучич захотел сократить поставки энергоресурсов из России в пользу ЕС.
 
