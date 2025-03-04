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Упрощение допуска газовщиков в дом назвали опасным

Юрист Сергеев: упрощение допуска газовщиков в квартиру дает лазейки мошенникам
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Александр Кряжев/РИА Новости

Инициатива по упрощению допуска газовщиков в квартиру, которую обсуждают в Госдуме, несет в себе опасности, предупредил глава направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, законодатели хотят позволить коммунальщикам быстрее попадать в квартиры с газовым оборудованием, жильцы которых отказываются предоставлять доступ. Для этого газовщикам будет нужно получить судебное решение, уведомить собственника жилья в присутствии приставов, прибыть на место и в случае отказа попасть внутрь жилья при помощи приставов.

Как отметил Сергеев, предполагается, что приставы, обладая судебным решением, могут взломать дверь. Если такую инициативу примут, это создаст лазейки для мошенников, подчеркнул он.

Во второй половине февраля глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил о важности ввести упрощенный допуск сотрудников газовых служб в квартиры россиян. В беседе с RTVI он отметил, что эта мера спасет жителей всего подъезда от отключения стояка.

Ранее несовершеннолетнего обвинили во взрыве бытового газа в девятиэтажке под Воронежем.

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