В России собрались упростить допуск газовщиков в дом

Газовые службы в России могут получить право по решению суда свободно входить в квартиры для проверки оборудования, если собственник ранее отказался пустить специалистов. Об этом рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Он сообщил, что законопроект, прошедший первое чтение в феврале, сейчас дорабатывают ко второму. Документ предусматривает возможность для газовых компаний обращаться в суд при недопуске в квартиру и устанавливает сокращенный срок рассмотрения таких заявлений — до 12 дней. Решение суда, согласно поправкам, должно исполняться незамедлительно.

По словам парламентария, после вынесения решения сотрудники газовой службы смогут прийти повторно — уже в сопровождении полиции или судебных приставов, которые будут обязаны обеспечить доступ в помещение.

Колунов подчеркнул, что жильцов заранее уведомят о дате и времени проверки. Порядок оповещения, который правительство должно закрепить отдельно, предусматривает электронные и бумажные извещения, отправляемые как минимум два раза. Это, по его словам, позволит избежать ситуаций, когда люди не в курсе визита специалистов.

Инициатива направлена на повышение безопасности. Колунов напомнил, что, по данным МЧС, с 2019 года в стране фиксируется рост числа взрывов бытового газа. За период с июля 2024 по июль 2025 года 187 человек получили травмы, еще 73 пострадавших не удалось спасти.

Во второй половине февраля глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил о важности ввести упрощенный допуск сотрудников газовых служб в квартиры россиян. Он отметил, что эта мера спасет жителей всего подъезда от отключения стояка.

Ранее глава направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев предупредил, что инициатива по упрощению допуска газовщиков в квартиру несет в себе опасности.