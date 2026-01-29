Размер шрифта
ЕС выделил Украине десятки миллионов евро на энергетику

ЕК: Евросоюз предоставил €50 млн на энергетические нужды Украины
РИА Новости

Европейская комиссия (ЕК) и Европейский инвестиционный банк предоставили дополнительные €50 млн украинской государственной энергетической компании «Нафтогаз». Об этом сообщила Еврокомиссия в своем коммюнике.

Член ЕК по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявила, что эти €50 млн евро в качестве экстренных займов являются одной из многих дополнительных мер.

«Мы рассматриваем все возможные варианты, чтобы помочь украинцам», — сказала она.

В сообщении Еврокомиссии подчеркивается, что «этот дополнительный кредит усиливает ответные меры Европы на самые насущные энергетические потребности Украины».

В Брюсселе напомнили, что общая сумма поддержки Евросоюзом экстренных закупок газа для Украины на зиму 2025-2026 годов составляет €977 млн. По данным ЕК, «Нафтогаз» параллельно обязан реинвестировать сумму, эквивалентную этому финансированию, в проекты возобновляемой энергетики и декарбонизации.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о желании Евросоюза дополнительно к $800 млрд выделить Украине на военные расходы еще $700 млрд.

Ранее ЕС выделил средства на трибунал за преступление против Украины.
 
