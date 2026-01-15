Размер шрифта
«Лукойл» будет вынужден продать свои активы в Молдавии из-за санкций

В Молдавии заявили, что санкции США вынудят «Лукойл» продать активы в республике
Илья Питалев/РИА Новости

Санкции США вынуждают «Лукойл» продать все свои активы в Молдавии. Об этом заявил министр энергетики республики Дорин Жунгиету в интервью молдавскому отделению «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной).

«У них фактически нет выбора. Иначе транзакции будут заблокированы», — ответил министр.

Также Жунгиету добавил, что в Молдавии не заинтересованы в покупке сети автозаправочных станций дочерней компании «Лукойл-Молдова».
Тем не менее это не мешает молдавской республике экспроприировать у компании топливозаправочный комплекс в аэропорту Кишинева, не завершая переговоры о его выкупе.

Министр энергетики Молдавии отметил, что руководство «Лукойла» не препятствует передаче активов, а сотрудничают, чтобы довести процесс до конца, сказал Жунгиету.

23 октября минфин США объявил о введении санкций против крупнейших нефтяных компаний России. После чего 27 октября компания «Лукойл» заявила о намерении продать свои зарубежные активы из-за введенных ограничений.

Как сообщили в «Лукойле», компания ведет переговоры о продаже своих международных активов с несколькими потенциальными покупателями. Там подчеркнули, что приоритетом является обеспечение непрерывности деятельности предприятий при смене собственника. Конкретные детали сделок и имена потенциальных покупателей не раскрываются.

Ранее в Молдавии призвали экономить топливо из-за санкций против «Лукойла».

