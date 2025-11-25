В Молдавии призвали экономить топливо из-за санкций против «Лукойла»

Государственным учреждениям Молдавии следует экономить топливо из-за угрозы перебоев с горючим в результате введения американских санкций против компании «Лукойл». Об этом сообщили на сайте молдавского министерства финансов.

«Настоятельно призываем государственные органы оптимизировать потребление топлива и разумно управлять имеющимися ресурсами. В результате введенных санкций существует непосредственный риск того, что экономический оператор больше не сможет выполнять свои договорные обязательства», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что госучреждениям рекомендуется провести оценку действующих контрактов и определить объемы невыполненных услуг. Кроме того, министерство посоветовало определить других поставщиков топлива.

23 октября минфин США объявил о введении санкций против крупнейших нефтяных компаний России. После чего 27 октября компания «Лукойл» заявила о намерении продать свои зарубежные активы из-за введенных ограничений.

Как сообщили в «Лукойле», компания ведет переговоры о продаже своих международных активов с несколькими потенциальными покупателями. Там подчеркнули, что приоритетом является обеспечение непрерывности деятельности предприятий при смене собственника. Конкретные детали сделок и имена потенциальных покупателей не раскрываются.

Ранее США разрешили венгерской компании покупать российскую нефть.