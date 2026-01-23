Размер шрифта
Военный эксперт объяснил, почему ЕС не сможет конкурировать с США в Арктике

Военэксперт Крапивник: военные ЕС не смогут конкурировать с армией США в Арктике
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Европейские военные не способны конкурировать с армией США в Арктике. В случае начала боевых действий, американцы способны оказать мощное сопротивление. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал бывший офицер армии Соединенных Штатов Станислав Крапивник.

«У европейцев реально нет достаточно логистики на что-то такое, как достать, дойти до Гренландии. Если бы это дошло до стрельбы — американцы просто бы потопили бы все, что у них, у европейцев есть. Так что нет, они, конечно, не могут проектировать свою силу туда», — сказал эксперт.

Кроме того, по его словам, в вооруженных силах США есть элитное подразделение, которое заточено на действия в арктических условиях. 11-я Арктическая дивизия способна провести успешную наземную операцию в той же Гренландии, пояснил Крапивник.

23 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что участники саммита Европейского союза (ЕС) постановили приступить к закупкам вооружений и военной техники, пригодных для боевых действий в Арктике, включая ледоколы.

Она отметила, что (ЕС) время серьезно недоинвестировал в безопасность Арктики, что будет исправлено путем использования европейских оборонных фондов.

Ранее СМИ раскрыли, как Трамп отправил НАТО «в реанимацию».

