Стало известно, сколько наличных официально имеют супруги Зеленские

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена, согласно декларации об имуществе за 2024 год, владеют $595 тыс. наличными, не считая средств на различных банковских счетах. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме наличных, на счетах супругов в различных банках Швейцарии и Украины находятся 3 059 441 гривна ($70 723), €363 485 ($426 140) и $53 494. Из них €346 483 хранится в банке в Цюрихе. У Зеленских также есть наличными 100 тыс. гривен ($2311) и €2 тыс. ($2340).

Исходя из декларации, общая сумма средств, которыми владеют президент Украины и его жена, превышает $1 млн. Кроме этого, в собственности супругов находятся часы брендовых марок, включая Breguet, Tag Heuer, Rolex, Piaget и Bovet, ювелирные украшения, автомобили Land Rover и Mercedes-Benz.

Агентство отмечает, что фактические, а не только задекларированные средства в распоряжении Зеленских могут быть значительно больше. Так, супруга президента является бенефициаром зарегистрированных в Италии, Белизе и на Кипре компаний. По данным украинских СМИ, эти компании в разное время могли владеть недвижимостью на Украине, в Италии и Грузии.

19 января сообщалось, что на счетах лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и ее супруга два года назад хранилось примерно $5 млн.

Ранее украинские СМИ назвали зарплату Зеленского.