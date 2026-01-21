Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине

Стало известно, сколько наличных официально имеют супруги Зеленские

Владимир и Елена Зеленские согласно декларации владеют $595 тыс. наличными
Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmissen via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена, согласно декларации об имуществе за 2024 год, владеют $595 тыс. наличными, не считая средств на различных банковских счетах. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме наличных, на счетах супругов в различных банках Швейцарии и Украины находятся 3 059 441 гривна ($70 723), €363 485 ($426 140) и $53 494. Из них €346 483 хранится в банке в Цюрихе. У Зеленских также есть наличными 100 тыс. гривен ($2311) и €2 тыс. ($2340).

Исходя из декларации, общая сумма средств, которыми владеют президент Украины и его жена, превышает $1 млн. Кроме этого, в собственности супругов находятся часы брендовых марок, включая Breguet, Tag Heuer, Rolex, Piaget и Bovet, ювелирные украшения, автомобили Land Rover и Mercedes-Benz.

Агентство отмечает, что фактические, а не только задекларированные средства в распоряжении Зеленских могут быть значительно больше. Так, супруга президента является бенефициаром зарегистрированных в Италии, Белизе и на Кипре компаний. По данным украинских СМИ, эти компании в разное время могли владеть недвижимостью на Украине, в Италии и Грузии.

19 января сообщалось, что на счетах лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и ее супруга два года назад хранилось примерно $5 млн.

Ранее украинские СМИ назвали зарплату Зеленского. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27670051_rnd_0",
    "video_id": "record::6197cc43-1dc3-410c-a438-e3b3ade3acc6"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+