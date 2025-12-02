Украинские СМИ назвали зарплату Зеленского

hromadske.ua: Зеленский живет на зарплату примерно в 50 тысяч рублей в месяц

Украинский лидер Владимир Зеленский живет на зарплату в размере 28 тысяч гривен, что примерно равняется 50 тысячам рублей, а также имеет накопления с бизнес-проектов. Об этом пишет издание hromadske.ua в своем исследовании.

Как следует из текста, в 2024 году Зеленский получал 28 тысяч гривен, что в два раза меньше средней зарплаты госслужащего по стране. По мнению журналистов, «для поддержания комфортной для себя жизни Зеленский опирается на сбережения времен «Квартала 95».

«Зеленский имеет неплохие накопления, он работал в бизнесе успешно, поэтому он может себе это позволить, может волонтерить фактически на этой должности», — заявил украинский экономист Владимир Дубровский.

При этом согласно опубликованной офисом президента Украины декларации, Владимир Зеленский и члены его семьи за минувший год заработали более 15 млн гривен (около 31 млн рублей). По данным СМИ, заработок подсчитывался с учетом зарплаты президента, банковских процентов и дохода от сдачи недвижимости в аренду. Сумма от этих поступлений составила около семи миллионов гривен.

Ранее стало известно, что глава офиса президента Украины в 2020 году зарабатывал больше Зеленского.