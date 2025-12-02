На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинские СМИ назвали зарплату Зеленского

hromadske.ua: Зеленский живет на зарплату примерно в 50 тысяч рублей в месяц
true
true
true
close
Jose Luis Magana/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский живет на зарплату в размере 28 тысяч гривен, что примерно равняется 50 тысячам рублей, а также имеет накопления с бизнес-проектов. Об этом пишет издание hromadske.ua в своем исследовании.

Как следует из текста, в 2024 году Зеленский получал 28 тысяч гривен, что в два раза меньше средней зарплаты госслужащего по стране. По мнению журналистов, «для поддержания комфортной для себя жизни Зеленский опирается на сбережения времен «Квартала 95».

«Зеленский имеет неплохие накопления, он работал в бизнесе успешно, поэтому он может себе это позволить, может волонтерить фактически на этой должности», — заявил украинский экономист Владимир Дубровский.

При этом согласно опубликованной офисом президента Украины декларации, Владимир Зеленский и члены его семьи за минувший год заработали более 15 млн гривен (около 31 млн рублей). По данным СМИ, заработок подсчитывался с учетом зарплаты президента, банковских процентов и дохода от сдачи недвижимости в аренду. Сумма от этих поступлений составила около семи миллионов гривен.

Ранее стало известно, что глава офиса президента Украины в 2020 году зарабатывал больше Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами