Силуанов рассказал о новой системе, внедренной в платежную систему БРИКС

Новая платежная система стран БРИКС, которая будет создана с учетом применения цифровых финансовых активов, будет включать в себя и систему передачи финансовых сообщений. Об этом сообщил в интервью газете «Известия» министр финансов РФ Антон Силуанов на полях саммита БРИКС в Казани.

По его словам, с одной стороны, новая платежная система позволит заменить банковские организации. Это будет система нового формата.

Силуанов заявил, что существующие системы передачи финансовых сообщений и расчетные системы стали политизированы, поэтому тема независимой политики расчетной системы на саммите БРИКС актуальна.

Глава Минфина РФ добавил, что его коллеги по странам БРИКС и центральные банки этих государств подготовили доклад по соответствующей теме, его рассмотрят лидеры стран объединения.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС. При этом, как ожидается, для участия во встрече в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент России Владимир Путин на саммите БРИКС заявил о важности расчетов в национальных валютах.