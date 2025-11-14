На здании Пентагона повесили таблички с надписью «министерство войны»

На здании Пентагона появились таблички с новым названием оборонного ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе американского ведомства.

На табличках написано «министерство войны», одну из них установил лично глава ведомства Пит Хегсет.

«Мы хотели заменить старые таблички, потому что хотим, чтобы каждый, кто входит в эту дверь, знал, что мы очень серьезно относимся к смене названия этой организации» — сказал он.

5 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о переименовании минобороны США в «министерство войны». По его словам, название «министерство обороны» — слишком либеральное. Более того, «министерство войны» подходит Пентагону больше, учитывая текущую геополитическую ситуацию в мире.

В свою очередь телеканал NBC News со ссылкой на источник сообщил, что переименование минобороны США в министерство войны может обойтись в $2 млрд.

Ранее шеф Пентагона заявил, что США вступят и победят в войне в случае необходимости.