В США растет недовольство деятельностью шефа Пентагона

Белый дом и ряд американских законодателей недовольны управленческими решениями министра обороны США Пита Хегсета, который совершил «серию ошибок» с момента вступления в должность. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Источники издания выразили мнение, что проблемы связаны с отсутствием у Хегсета опыта руководства организациями, сопоставимыми с Пентагоном по масштабу.

Ситуация начала обостряться в марте после утечки в мессенджере Signal данных об американских ударах по Йемену.

В апреле министр отстранил от работы трех сотрудников высокого ранга по подозрению в утечке информации. С тех пор недоверие Хегсета к военному руководству США только усилилось и привело к новым отставкам.

Кроме того, американская администрация осталась недовольна тем, что президента Дональда Трампа своевременно не проинформировали о решении шефа Пентагона приостановить поставки Киеву некоторых вооружений.

До этого стало известно, что ряд чиновников оборонного ведомства США готовят коллективное письмо с требованием отставки министра обороны. В издании уточнили, что с мая его черновики «циркулируют» среди высших и средних военных чиновников, а также гражданских служащих.

Письмо включает жалобы на политизированный процесс принятия решений, «дисфункцию» всего министерства, низкий моральный дух, а также параноидальную обстановку, вызванную «одержимостью Хегсета искоренением инакомыслия».

Ранее Трамп поддержал главу Пентагона на фоне скандалов.