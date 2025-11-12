На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США оценили затраты на переименование минобороны США в министерство войны

NBC: переименование минобороны США в министерство войны может обойтись в $2 млрд
true
true
true
close
Joshua Roberts/Reuters

Переименование минобороны США в министерство войны может обойтись в $2 млрд. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Изменение названия, которое должно быть одобрено конгрессом, потребовало бы замены тысяч знаков, плакатов, бланков и значков, как и других предметов на американских военных объектах по всему миру, на которых упоминается министерство обороны», — говорится в материале.

По данным источников, затраты на новые бланки и таблички могут составить приблизительно $1 млрд. Также одной из основных статьей расходов станет переписывание электронных кодов вебсайтов и программных обеспечений, следует из материала.

5 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о переименовании минобороны США в «министерство войны». По его словам, название «министерство обороны» — слишком либеральное. Более того, «министерство войны» подходит Пентагону больше, учитывая текущую геополитическую ситуацию в мире.

Комментируя данное решение, глава Пентагона Пит Хегсет напомнил, что Пентагон до 1947 года назывался «министерством войны». При этом после переименования ведомства в «министерство обороны» США не одержали победу ни в одном крупном конфликте, подчеркнул чиновник.

Ранее глава Пентагона вызвал смех, оговорившись во время выступления в Белом доме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами