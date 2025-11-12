В США оценили затраты на переименование минобороны США в министерство войны

NBC: переименование минобороны США в министерство войны может обойтись в $2 млрд

Переименование минобороны США в министерство войны может обойтись в $2 млрд. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Изменение названия, которое должно быть одобрено конгрессом, потребовало бы замены тысяч знаков, плакатов, бланков и значков, как и других предметов на американских военных объектах по всему миру, на которых упоминается министерство обороны», — говорится в материале.

По данным источников, затраты на новые бланки и таблички могут составить приблизительно $1 млрд. Также одной из основных статьей расходов станет переписывание электронных кодов вебсайтов и программных обеспечений, следует из материала.

5 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о переименовании минобороны США в «министерство войны». По его словам, название «министерство обороны» — слишком либеральное. Более того, «министерство войны» подходит Пентагону больше, учитывая текущую геополитическую ситуацию в мире.

Комментируя данное решение, глава Пентагона Пит Хегсет напомнил, что Пентагон до 1947 года назывался «министерством войны». При этом после переименования ведомства в «министерство обороны» США не одержали победу ни в одном крупном конфликте, подчеркнул чиновник.

