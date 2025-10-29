Аналитик объяснил разницу между открытием золотого вклада и покупкой драгметалла

На фоне роста стоимости золота многие задумываются о вложении в него своих средств. У россиян есть возможность купить физический металл в слитках и монетах или открыть счет в банке, который привязан к стоимости драгметалла. Причем первый вариант редко считается выгодным, объяснил в беседе с kp.ru финансовый аналитик Золотого монетного дома Дмитрий Голубовский.

По словам специалиста, при покупке драгметалла не нужно рассчитывать, что на этом получится хорошо заработать.

«Можно купить физический металл - в слитках или монетах. Подходит долгосрочному инвестору, для которого на долгом горизонте инвестирования не принципиальна разница между ценой покупки и продажи (спред)», — пояснил эксперт.

Разница между стоимостью слитка и монеты при покупке и продаже может достигать 15-20%. Например, в начале недели можно купить слиток серебра весом 100 граммов за 122 тыс. рублей, а продать получится лишь за 108 тыс. рублей.

Кроме того, важно учитывать, что монетами и слитками торгуют далеко не все банки, а что касается магазинов, нумизматов, частных продавцов, то здесь высок риск нарваться на фальшивку, предупредил Голубовский. По его словам, в любом случае инвестиции в физические драгметаллы не считаются выгодными, при этом они достаточно опасны — любая царапина, вмятина, малейшее повреждение такого «сокровища» в разы понижает его стоимость.

Помимо покупки слитков и монет, россияне могут открыть счет в банке и привязать его к стоимости драгметалла — в этом случае на него записывают несколько граммов серебра, палладия или платины. Минусом такого инвестирования аналитик назвал тот факт, что на металлические счета не распространяется страхование вкладов, поэтому если у банка случатся проблемы, деньги пропадут.

До этого зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин заявил «Газете.Ru», что золото — это долгосрочное вложение, которому отдают предпочтение консервативные инвесторы. По его словам, в силу большого разрыва между ценой покупки и продажи — это долгосрочное вложение: минимум на год, а лучше на два-три.

