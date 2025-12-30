Силуанов назвал доходы бюджета от НДФЛ в 2025 году

Силуанов: бюджет России получил от НДФЛ в 2025 году около 750 млрд рублей

Федеральный бюджет получил от налога на доходы физлиц (НДФЛ) в 2025 году около 750 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-24».

«В целом по сравнению с уровнем прошлого года налог на доход физических лиц прирастет более чем на 400 млрд рублей и достигнет порядка 750 млрд рублей», — сказал министр.

Кроме того, добавил Силуанов, около 200 млрд рублей в этом году получит бюджет дополнительно за счет налогообложения депозитных выплат.

До этого министр финансов России Антон Силуанов заявил, что дополнительные поступления в российский бюджет от повышения налогов в 2026 году составят 2,3 трлн рублей.

В сентябре Минфин представил проект бюджета на 2026 год, в котором заложены изменения в Налоговый кодекс. Согласно документу, со следующего года ставка НДС вырастет на 2 процентных пункта и составит 22%. Кроме того, планируется введение новой системы налогообложения букмекеров: налог на игорный бизнес составит 5% от принятых ставок, а налог на прибыль — 25%.

Ранее россиянам рассказали, как рассчитать и оформить налоговый вычет в 2026 году.