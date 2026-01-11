Размер шрифта
В Минэнерго Белоруссии планируют заключить соглашение с РФ о новом блоке АЭС

Минэнерго: Минск заключит с Москвой соглашение о новом блоке АЭС в 2026 году
Минск хотел бы заключить с Москвой соглашение о строительстве 3-го энергоблока Белорусской АЭС в 2026 году. Об этом сообщил министр энергетики страны Денис Мороз телеканалу «Первый информационный».

«Наша задача (на 2026 год. — «Газета.Ru) — это сформировать рамочное соглашение, подготовиться к подписанию контракта и заключить межправительственное соглашение между Республикой Беларусь и страной-поставщиком технологий — Российской Федерацией — о сооружении объекта», — говорится в сообщении.

5 декабря Белоруссия проинформировала Международное агентство по атомной энергии о планах по расширению ядерной генерации в республике.

В конце сентября президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле. Главы государств обсудили вопросы развития белорусско-российских отношений, обстановку в регионе и международную повестку. Кроме того, Путин и Лукашенко затронули тему строительства второй белорусской атомной электростанции.

Ранее Лукашенко рассказал о готовности России делиться секретами в атомной сфере.

