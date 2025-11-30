На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украина вслед за США ввела санкции против российских нефтяных компаний

Зеленский ввел санкции против нефтяных компаний из России
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram-канале о новых антироссийских санкциях.

Политик уточнил, что страна «синхронизировала санкции с Соединенными Штатами и ввела ограничения» против нефтяных компаний из РФ. Республика также приняла меры против тех, кто систематически «уничтожает украинцев дронами».

Украина намерена сделать антироссийские ограничения такими же, как у западных партнеров, чтобы «мир давил» на Москву и ослабил ее способность вести военные действия, добавил лидер.

«Определил и ключевые приоритеты нашей санкционной политики до конца года: дальнейшая синхронизация санкций с партнерами, подготовка 20-го санкционного пакета ЕС, усиление ограничений против «теневого флота», российского военного производства, коллаборантов и пропагандистов», — сообщил Зеленский.

23 октября минфин Соединенных Штатов объявил о введении санкций против крупнейших нефтяных компаний России. Они были включены в «черный список» на основании указа 14024 за деятельность в энергетическом секторе экономики РФ.

Ранее Зеленский призвал давить на Россию вместо Украины «ради мира».

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами