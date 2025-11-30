Украина вслед за США ввела санкции против российских нефтяных компаний

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram-канале о новых антироссийских санкциях.

Политик уточнил, что страна «синхронизировала санкции с Соединенными Штатами и ввела ограничения» против нефтяных компаний из РФ. Республика также приняла меры против тех, кто систематически «уничтожает украинцев дронами».

Украина намерена сделать антироссийские ограничения такими же, как у западных партнеров, чтобы «мир давил» на Москву и ослабил ее способность вести военные действия, добавил лидер.

«Определил и ключевые приоритеты нашей санкционной политики до конца года: дальнейшая синхронизация санкций с партнерами, подготовка 20-го санкционного пакета ЕС, усиление ограничений против «теневого флота», российского военного производства, коллаборантов и пропагандистов», — сообщил Зеленский.

23 октября минфин Соединенных Штатов объявил о введении санкций против крупнейших нефтяных компаний России. Они были включены в «черный список» на основании указа 14024 за деятельность в энергетическом секторе экономики РФ.

Ранее Зеленский призвал давить на Россию вместо Украины «ради мира».