Зеленский призвал давить на Россию вместо Украины «ради мира»

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с финским коллегой Александром Стуббом, в ходе которого стороны обменялись информацией «относительно различных аспектов в позиции России и оценками имеющихся дипломатических перспектив». Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Проинформировал Алекса о том, к чему украинская делегация готовится на переговорах в Америке, а также о сигналах, которые мы получали от американской стороны. На неделе будет много работы и с партнерами в Европе, и важно, чтобы все мы были с одинаковым видением ситуации и пониманием, что давление на Россию как на единственную причину этой войны, а не на Украину может реально сработать ради мира», — написал Зеленский.

Накануне украинская делегация под руководством секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова отправилась в США для участия в переговорах по мирному урегулированию, которые должны состояться 30 ноября.

Состав делегации был изменен после отставки Ермака на фоне коррупционного скандала, туда вошли: советник главы офиса президента Александр Бевз, начальник Главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, первый замсекретаря СНБО Евгений Острянский, первый замглавы МИД Сергей Кислица, замглавы СБУ Александр Поклад, глава службы внешней разведки Олег Иващенко и замначальника ГУР Вадим Скибицкий.

Ранее на Украине объяснили, почему не пойдут на уступки по территории и численности ВСУ.