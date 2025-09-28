СМИ сообщили о внезапном долге блогера Портнягина почти на миллиард рублей

Блогеру Дмитрию Портнягину, который наиболее известен под псевдонимом Трансформатор, внезапно начислили почти 800 млн рублей налогов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В публикации говорится, что долг блогера приблизился к налоговому рекорду блогера Елены Блиновской, который составлял почти 1,5 млрд рублей. На данный момент налоговый счет Портнягина, по данным журналистов, составляет 799 869 172 рубля.

Портнягин обвиняется в неуплате налогов на крупную сумму. Его жена Екатерина также проходит по делу в качестве подозреваемой. 6 августа Тверской районный суд Москвы избрал для нее меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По версии следствия, в период с 2018 по 2020 год фигуранты уклонялись от уплаты налогов более чем на 124 млн рублей. Также подозреваемые перевели более 91 млн рублей на счета третьих лиц. Из-за задержки по уплате налогов у них также образовалась задолженность в 64 млн рублей по пеням и штрафам. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

