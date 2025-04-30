«Чувствую себя Эскобаром»: против коуча Тлиашиновой завели дело о неуплате налогов на 431 млн рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении коуча и блогера Инны Тлиашиновой за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 431 млн рублей. Она объявлена в розыск. В СК добавили, что Тлиашинова скрывается за границей, а дело также касается возможной легализации доходов. Кроме того, по данным SHOT, женщина выдавала арендованный особняк за личный дом для создания видимости успешности.

В отношении коуча и блогера Инны Тлиашиновой возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 431 млн рублей. Об этом 30 апреля сообщило Главное следственное управление СК России по Московской области.

«Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов индивидуальным предпринимателем Инной Тлиашиновой, проводящей семинары и тренинги на тему личностного роста и обогащения», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, с 2020 по 2022 год Тлиашинова не исполнила свои налоговые обязательства, а общая сумма задолженности с учетом штрафов составила 431 млн рублей. Женщина объявлена в розыск.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заочном аресте подозреваемой, поскольку, по имеющейся информации, она находится за границей. В отношении Тлиашиновой возбуждены уголовные дела за уклонение от уплаты налогов и отмывание средств, полученных преступным путем.

Инна Тлиашинова называет себя звездным психологом, коучем и экспертом по подсознанию , утверждая, что среди ее клиентов Филипп Киркоров, Ани Лорак, Любовь Успенская, Яна Рудковская и другие. Они, по ее словам, платят более миллиона рублей за личные разборы. Она позиционирует себя автором методики «Мастер разборов», которая якобы «способна изменить негативные события на позитивные в любой сфере жизни».

Рудковская рассказывала, что Тлиашинова «по дружбе» избавила ее от аэрофобии за 10 минут и помогала настраивать юниорскую сборную по фигурному катанию, в то время как основным источником дохода блогера остаются платные семинары, ретриты и инфопродукты, цена которых колеблется от 10 тыс. до 5 млн рублей.

Арендованный особняк

По информации Telegram-канала SHOT, 43-летняя Инна Тлиашинова в настоящее время проживает в Дубае. 19 апреля коуч с размахом отпраздновала день рождения, пожелав себе $1 млрд и еще двоих детей. Узнав о возбужденном в отношении нее уголовном деле, Тлиашинова заявила, что «чувствует себя Пабло Эскобаром», и порадовалась, что ее дети не умеют читать по-русски.

Как пишет Info24, банковские счета блогера пока не заморожены. При этом стало известно, что выставлен на продажу роскошный коттедж в Солнечногорском районе Подмосковья, где Тлиашинова часто записывала видео. Речь идет о трехэтажном особняке площадью 1600 кв. м с бассейном, спа-зоной, лифтом, участком в 200 соток, теннисным кортом, баней и детской площадкой. Объект оценили в 450 млн рублей.

Однако, как подчеркивает SHOT, сама Тлиашинова не владела этой недвижимостью и не получит денег от ее продажи. Этот коттедж был арендован, но блогер выдавала его за свой для создания контента в соцсетях. Дом расположен в элитном поселке «Горки-7» и использовался блогером в качестве локации для «люксовых» сторис и рекламных видео о «финансовых потоках» и «правильном дыхании».

SHOT подчеркивает, что это было частью имиджа для продвижения платных онлайн-курсов. Однако, как уточняется, реальных средств на приобретение такой недвижимости у Тлиашиновой не было.

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​В последние два года в России участились случаи возбуждения уголовных дел против блогеров и коучей за уклонение от уплаты налогов на крупные суммы. Так, в 2023 году были возбуждены дела в отношении известных инфлюенсеров, таких как Елена Блиновская, Валерия Чекалина (Лерчек) и Александра Митрошина. Блиновскую обвинили в неуплате налогов на сумму 1,4 млрд рублей, Чекалину — на 311 млн рублей, а Митрошину — на 127 млн рублей.

В 2024 году внимание правоохранительных органов привлекли и другие представители инфобизнеса. В частности, против бизнес-тренера Азата Байбурина было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, ущерб от его деятельности оценили в 25,6 млн рублей.