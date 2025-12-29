Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

В Центробанке РФ высказались об уровне ключевой ставки

ЦБ: сохранение ключевой ставки при замедлении роста экономики неоправданно
Алексей Никольский/РИА Новости

Сохранение ключевой ставки на текущем высоком уровне в течение еще нескольких месяцев в условиях замедления роста экономики РФ может оказаться неоправданным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.

Отмечается, что сохранение ключевой ставки на высоком уровне может привести к ее чрезмерному охлаждению и существенному отклонению инфляции вниз от цели в дальнейшем.

19 декабря Центробанк РФ на заседании решил снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16%.

Регулятор пояснил, что экономика продолжает постепенно возвращаться к более ровному, сбалансированному росту. В ноябре устойчивые темпы повышения цен снизились, однако за последние месяцы инфляционные ожидания населения и бизнеса немного выросли. Кредитование при этом остается активным.

Глава «Норникеля» Владимир Потанин считает, что оптимальная для бизнеса ставка должна составлять 6–7%.

Ранее в России допустили снижение ключевой ставки до 11%.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27528553_rnd_3",
    "video_id": "record::0c20efa3-a08e-421c-a3f2-5bbb8769cc79"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+