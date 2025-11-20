В Вильнюсе закрыли аэропорт из-за «неопознанных объектов в воздушном пространстве»

Международный аэропорт Вильнюса закрыли на прием и выпуск воздушных судов из-за «неопознанных объектов в воздушном пространстве». Об этом рассказали ТАСС в диспетчерской службе воздушной гавани.

«Работа аэропорта приостановлена из-за появления в воздушном пространстве неопознанных объектов, похожих на воздушные шары. Временно закрыт и диспетчерский район в зоне ответственности аэропорта», — уточнил источник.

При этом он не рассказал, о каких именно «неопознанных объектах» идет речь», но добавил: воздушная гавань будет закрыта в течение не менее двух часов.

11 ноября три самолета не смогли приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за метеозондов, в которых находились контрабандные товары. Два рейса, летевшие из Тенерифе и Мадейры, были перенаправлены в Каунасский аэропорт, а самолет из Амстердама — в аэропорт Риги.

8 ноября газета Bernardinai сообщила, что аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за воздушных шаров с контрабандой со стороны Белоруссии.

Ранее самолет президента Литвы полчаса кружил над Вильнюсом из-за дрона.