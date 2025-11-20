На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Вильнюсе закрыли аэропорт из-за «неопознанных объектов в воздушном пространстве»

Аэропорт Вильнюса прекратил работу из-за неопознанных объектов
true
true
true
close
Karolis Kavolelis/Shutterstock/FOTODOM

Международный аэропорт Вильнюса закрыли на прием и выпуск воздушных судов из-за «неопознанных объектов в воздушном пространстве». Об этом рассказали ТАСС в диспетчерской службе воздушной гавани.

«Работа аэропорта приостановлена из-за появления в воздушном пространстве неопознанных объектов, похожих на воздушные шары. Временно закрыт и диспетчерский район в зоне ответственности аэропорта», — уточнил источник.

При этом он не рассказал, о каких именно «неопознанных объектах» идет речь», но добавил: воздушная гавань будет закрыта в течение не менее двух часов.

11 ноября три самолета не смогли приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за метеозондов, в которых находились контрабандные товары. Два рейса, летевшие из Тенерифе и Мадейры, были перенаправлены в Каунасский аэропорт, а самолет из Амстердама — в аэропорт Риги.

8 ноября газета Bernardinai сообщила, что аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за воздушных шаров с контрабандой со стороны Белоруссии.

Ранее самолет президента Литвы полчаса кружил над Вильнюсом из-за дрона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами