Россия показала самолеты SJ-100 и МС-21 на авиасалоне в Дубае

Россия привезла на авиасалон Dubai Airshow 2025 модели лайнеров МС-21 и SJ-100
Пресс-служба ЦАГИ

Россия представила модели отечественных самолетов Мс-21 и SJ-100 на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025. Об этом сообщил ТАСС.

В моделях демонстрируется внутренняя компоновка самолетов.

13 ноября Объединенная авиастроительная корпорация сообщила, что второй полностью импортозамещенный образец российского самолета МС-21 успешно совершил шестичасовой перелет из Иркутска в Жуковский для прохождения сертификационных испытаний. Перелет продолжительностью 6 часов 15 минут проходил на высоте 11 тысяч метров со скоростью 800 км/ч.

В августе глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что производство самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114 планируют начать в 2026 году.

Для обслуживания самолетов SJ 100 и МС-21, а также двигателей ПД-14 и ПД-8 была разработана система, которая позволит работать в едином информационном пространстве и обмениваться данными между эксплуатантами, изготовителями авиатехники и сервисными организациями.

Ранее Чемезов заявил о планах нарастить ежегодный выпуск самолетов Ил-114.

