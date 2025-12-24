Украина будет тратить более триллиона гривен в год на обслуживание долга

Обслуживание долга обойдется Украине в 1,19 триллиона гривен в год

Выплаты по долгам в 2026-2028 годах обойдутся Украине в 1,19 триллиона гривен ($28,2 млрд) в год. Об этом сообщает украинское издание «Экономическая правда».

Таким образом Украина будет тратить на выплату долгов около 10,4% от прогнозируемого ВВП страны.

Общая сумма расходов на погашение долга и уплату процентов по нему за три года составят $99 млрд.

В ноябре Национальный банк Украины (НБУ) подсчитал, что государственный долг страны в пересчете на одного человека достиг отметки в $6821. Общая сумма задолженности Украины оценивается в $191 млрд. Из этой суммы 74,5% ($142,295 млрд) приходится на внешние обязательства.

В Киеве подсчитали, что для погашения существующей задолженности может потребоваться около 35 лет. При этом, в случае продолжения военных действий, к 2026 году долг может увеличиться еще на $60–70 млрд.

