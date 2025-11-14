Россиянам рассказали, какая рыба подорожала за год больше всего

Сервис Ценозавр выяснил, что цены на скумбрию за год поднялись почти на 43%

За год, с ноября 2024-го, в России зафиксирован резкий рост стоимости популярных видов рыбы. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на данные сервиса мониторинга цен «Ценозавр».

Наибольшее подорожание отмечено у скумбрии, цена на которую выросла на 42,9% и достигла 573,5 руб. за килограмм. Значительно увеличилась стоимость форели — на 32,8% до 1259 руб., а также горбуши — на 23,6% до 786 руб. за килограмм.

Камбала подорожала на 22,7% до 406,4 руб., минтай — на 20,8% до 384,1 руб., лосось — на 19,3% до 2199,5 руб. Наименьший рост цен показал хек, который подорожал на 9,4% до 581,1 рубля за килограмм.

Аналитики отмечают, что в исследовании приведены средние цены без учета акционных предложений.

Накануне стало известно, что средняя стоимость красной икры за год увеличилась на 33%, несмотря на хороший улов рыбы.

Исследование «Контур.Маркета» на основе более 1,7 млн чеков с октября по ноябрь 2025-го показало, что 200 г продукта теперь стоят около 3 тыс. руб. К Новому году икра может подорожать еще больше из-за инфляции и роста издержек, которые перечеркнули положительный эффект от хорошего улова.

Ранее в России спрогнозировали рост добычи рыбы.