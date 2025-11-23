Африка нацелилась на расширение торговли с Россией

Страны Африки намерены развивать торговые отношения с Россией, заявил на полях G20 генсек Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA) Вамкеле Мене. Его цитирует РИА Новости.

Мене выразил надежду на более интенсивные контакты с РФ.

«На данный момент нет каких-либо препятствий для этого, необходимо лишь выработать юридические рамки для сотрудничества», — сказал генсек.

Соглашение AfCFTA было подписано весной 2018 года. Его заключили 54 африканские страны. Соглашение получило законную силу 7 июля 2019 года, а зона фактически заработала с 1 июля 2020 года. Договоренности направлены на создание общего континентального рынка, который углубит экономическую интеграцию в Африке.

Саммит G20 («Большой двадцатки», клуба правительств и глав ЦБ стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой, в который входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Британия, ФРГ, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Турция, РФ, Саудовская Аравия, США, Франция, ЮАР, Республика Корея, Япония и ЕС) проходит в Йоханнесбурге с 22 по 23 ноября. Все сессии и двусторонние встречи проходят в закрытом формате, без доступа СМИ. Российскую делегацию возглавляет Орешкин.

Ранее Орешкин объяснил «затыки» ВТО на примере антироссийских санкций.