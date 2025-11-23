На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Африка нацелилась на расширение торговли с Россией

Генсек AfCFTA Мене: Африка надеется интенсифицировать торговлю с Россией
true
true
true
close
Esa Alexander/Reuters

Страны Африки намерены развивать торговые отношения с Россией, заявил на полях G20 генсек Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA) Вамкеле Мене. Его цитирует РИА Новости.

Мене выразил надежду на более интенсивные контакты с РФ.

«На данный момент нет каких-либо препятствий для этого, необходимо лишь выработать юридические рамки для сотрудничества», — сказал генсек.

Соглашение AfCFTA было подписано весной 2018 года. Его заключили 54 африканские страны. Соглашение получило законную силу 7 июля 2019 года, а зона фактически заработала с 1 июля 2020 года. Договоренности направлены на создание общего континентального рынка, который углубит экономическую интеграцию в Африке.

Саммит G20 («Большой двадцатки», клуба правительств и глав ЦБ стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой, в который входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Британия, ФРГ, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Турция, РФ, Саудовская Аравия, США, Франция, ЮАР, Республика Корея, Япония и ЕС) проходит в Йоханнесбурге с 22 по 23 ноября. Все сессии и двусторонние встречи проходят в закрытом формате, без доступа СМИ. Российскую делегацию возглавляет Орешкин.

Ранее Орешкин объяснил «затыки» ВТО на примере антироссийских санкций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами