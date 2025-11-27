На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил об отказе России делать что-либо в ущерб надежным партнерам

Путин: Россия не будет делать ничего в ущерб партнерам из СНГ и ЕАЭС
true
true
true
close
Михаил Терещенко/РИА Новости

Россия не станет делать что-либо в ущерб надежным партнерам из стран СНГ и ЕАЭС на своем рынке, если европейские государства захотят возобновить сотрудничество. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью главному редактору «Номад ТВ» Наталье Кролевич.

«Многие ниши на нашем рынке заняты прежде всего российскими производителями, российскими предпринимателями, а некоторые — из стран СНГ пришли, из стран ЕврАзЭС пришли, работают. Конечно, мы в ущерб этим партнерам — надежным и стабильным — мы ничего делать не будем», — сказал глава государства.

Путин добавил, что Россия готова вести диалог со всеми странами.

В этом же интервью Путин заявил, что проблемы в экономике Европы начались естественным путем. По его словам, после начала конфликта на Украине европейские страны сами начали от отгораживаться от РФ.

22 ноября официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что лидеры европейских стран обязаны возобновить контакты с Путиным для решения актуальных проблем. По его словам, несмотря на все сложности, подобный разговор необходим, и в конечном итоге он состоится.

Ранее Путин назвал поворот России на Восток естественным и аккуратным.

