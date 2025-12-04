На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мишустин одобрил подписание соглашения между ЕАЭС и Индонезией о свободной торговле

Правительство одобрило соглашение между ЕАЭС и Индонезией о свободной торговле
close
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об одобрении проекта соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Одобрить представленный Минэкономразвития России согласованный с МИД России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с индонезийской стороной проект соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны и Республикой Индонезией с другой стороны», — сказано в распоряжении.

Кроме того, Мишустин поручил вице-премьеру Алексею Оверчуку подписать указанное соглашение от имени России.

27 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не станет делать что-либо в ущерб надежным партнерам из стран СНГ и ЕАЭС на своем рынке, если европейские государства захотят возобновить сотрудничество. При этом глава государства добавил, что Москва готова вести диалог со всеми странами.

Ранее Африка нацелилась на расширение торговли с Россией.

