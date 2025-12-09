Путин продлил упрощенный ввоз в Россию товаров из Киргизии и Казахстана

В РФ продлили до 25 декабря упрощенный ввоз товаров из Киргизии и Казахстана

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому еще две недели, до 25 декабря, можно ввозить товары из Казахстана и Киргизии в РФ без маркировки и документов о происхождении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Соответствующий документ размещен на портале правовых актов.

Отмечается, что ранее это было разрешено до 10 декабря. Действие указа распространяется на товары, которые ввозятся автотранспортом через российско-казахстанскую границу для российских юридических лиц.

В конце ноября Путин заявил, что российский бюджет недополучает миллиарды рублей из-за ввоза товаров без документов через границу с Казахстаном. Глава государства отметил, что в настоящее время существует проблема с большегрузами на российско-казахстанской границе, так как значительное число фур пересекает границу без необходимых документов.

До этого президент заявил, что Россия не станет делать что-либо в ущерб надежным партнерам из стран СНГ и ЕАЭС на своем рынке, если европейские государства захотят возобновить сотрудничество.

Ранее Путин объяснил проблемы с грузами на границе с Казахстаном.