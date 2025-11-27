На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин оценил потери бюджета из-за ввоза товаров без документов

Путин: Россия недополучает миллиарды из-за ввоза товаров без документов
Александр Казаков/РИА Новости

Бюджет недополучает миллиарды рублей из-за ввоза товаров без документов через границу с Казахстаном. Об этом рассказал журналистам президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что в настоящее время существует проблема с большегрузами на российско-казахстанской границе, так как значительное число фур пересекает границу без необходимых документов.

«Российская Федерация недополучает, я не побоюсь этого слова, миллиарды, десятки миллиардов рублей в наш бюджет», — подчеркнул Путин.

До этого президент заявил, что Россия не станет делать что-либо в ущерб надежным партнерам из стран СНГ и ЕАЭС на своем рынке, если европейские государства захотят возобновить сотрудничество.

В конце октября глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерий Пикалев сообщил, что ведомство перечислило в бюджет 4,5 трлн рублей в 2025 году.

Ранее Путин оценил идею внедрения ИИ для формирования бюджета.

