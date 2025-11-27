На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин объяснил проблемы с грузами на границе с Казахстаном

Путин: границу с Казахстаном пересекают значительное число фур без документов
Telegram-канал «Кремль. Новости»

В настоящее время на российско-казахстанской границе есть проблема с грузами, поскольку значительная часть фур пересекает ее без документов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке, передает сайт Кремля.

Глава государства отметил, что по его поручению таможенные органы начали организовывать выборочную проверку автомобилей.

«Выяснилось, что значительное количество товаров, значительное количество грузовиков, фур пересекают российско-казахстанскую границу без всяких документов вообще», — сказал президент.

Российский лидер отметил, что сейчас данная проблема решается. По его словам, из-за ввоза товаров большегрузами без документов бюджет России терял десятки миллиардов рублей.

17 ноября в пресс-службе комитета госдоходов Минфина Казахстана сообщили, что на границе с Россией не наблюдается скоплений автовозов. По его данным, пункты пропуска работали в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что бюджет РФ будет терять 300 млрд рублей в год из-за реформы утильсбора.

