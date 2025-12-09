На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Госдолг России в 2025 году увеличился

Счетная палата сообщила о росте госдолга РФ в январе-сентябре на 2,9 трлн рублей
Viacheslav Lopatin/Shutterstock/FOTODOM

Госдолг России в январе-сентябре 2025 года увеличился на 2,9 трлн рублей. Об этом говорится в докладе Счетной палаты (СП) о ходе исполнения федерального бюджета.

Таким образом, показатель увеличился за три квартала 2025 года более чем на 10%.

В октябре расходы на обслуживание госдолга составили 2,324 трлн рублей. В прошлом году этот показатель был равен 2,294 трлн рублей.

До этого РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка сообщало, что долги 38 стран перед Россией в прошлом году увеличились до $33,1 млрд, это стало максимальным показателем с 1998 года.

Уточняется, что за 2024 год этот показатель вырос на $2,6 млрд и достиг $33,1 млрд. Последний раз задолженность перед РФ выше этой отметки была в 1998 году, составив $38 млрд долларов.

В сентябре сообщалось, что Грузия полностью выплатила долг перед Россией, который имела многие годы. По итогам 2024 года общий размер государственного долга Грузии составил $1,56 млрд, где на Россию приходилось $156,9 млн.

Ранее Путин назвал госдолг России одним из самых низких в мире.

