Грузия полностью выплатила долг перед Россией, который имела многие годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства финансов Грузии.

В публикации говорится, что по данным на конец августа, в графе, где указана сумма долга Грузии, стоит прочерк. В предыдущие месяцы он держался на уровне $3,997 млн (331,1 млн рублей).

Последнее изменение данного показателя было по итогам февраля текущего года, когда задолженность Грузии перед РФ сократилась в два раза — с $7,87 млн до $3,997 млн. До этого грузинская сторона покрывала часть долга год назад, снижая сумму с $11,618 млн до $7,87 млн.

По итогам 2024 года общий размер государственного долга Грузии составил $1,56 млрд, где на Россию приходилось $156,9 млн.

До этого профессор Кембриджского университета Яджит Чадха в интервью The Daily Telegraph заявил, что Великобритания может быть вынуждена обратиться за экстренным кредитом к Международному валютному фонду (МВФ) из-за растущих экономических проблем. По его словам, страна находится на грани коллапса: высокий госдолг, инфляция и замедление роста создают риски невозможности рефинансирования долгов и выплаты социальных обязательств.

Ранее Госдолг Украины за месяц вырос более чем на миллиард долларов.