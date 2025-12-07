На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме сообщили о повышении социальной пенсии

Депутат Говырин: социальные пенсии в РФ с 1 апреля вырастут на 6,8%
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

С 1 апреля в России произойдет повышение социальных пенсий, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. Его слова передает РИА Новости.

«Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению проиндексируют с 1 апреля. Предполагается, что размер повышения составит 6,8%», — уточнил депутат.

До этого Говырин сообщил, что индексация коснется всех получателей страховых пенсий по старости, включая работающих пенсионеров. При этом депутат уточнил, что повышения не отразятся на региональных надбавках и социальных выплатах.

6 декабря стало известно, что в новом году в России увеличат ряд социальных выплат. Кроме того, вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ), он достигнет 27 093 рублей. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Днем ранее, 5 декабря, в Госдуме предложили установить минимальную пенсию на уровне 50 тыс. руб. В нижней палате парламента отметили, что такой размер выплат даст старшему поколению не только базовый комфорт, но и возможность оставаться участниками социально-экономической жизни страны.

Ранее был назван размер зарплаты, необходимой для пенсии в 45 тыс. рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами