В Госдуме сообщили о повышении социальной пенсии

Депутат Говырин: социальные пенсии в РФ с 1 апреля вырастут на 6,8%

С 1 апреля в России произойдет повышение социальных пенсий, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. Его слова передает РИА Новости.

«Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению проиндексируют с 1 апреля. Предполагается, что размер повышения составит 6,8%», — уточнил депутат.

До этого Говырин сообщил, что индексация коснется всех получателей страховых пенсий по старости, включая работающих пенсионеров. При этом депутат уточнил, что повышения не отразятся на региональных надбавках и социальных выплатах.

6 декабря стало известно, что в новом году в России увеличат ряд социальных выплат. Кроме того, вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ), он достигнет 27 093 рублей. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Днем ранее, 5 декабря, в Госдуме предложили установить минимальную пенсию на уровне 50 тыс. руб. В нижней палате парламента отметили, что такой размер выплат даст старшему поколению не только базовый комфорт, но и возможность оставаться участниками социально-экономической жизни страны.

Ранее был назван размер зарплаты, необходимой для пенсии в 45 тыс. рублей.