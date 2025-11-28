Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Основные параметры бюджета на 2026 год рассчитаны исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта (ВВП) в 235,067 трлн рублей и инфляции не более 4%. Доходы федерального бюджета ожидаются в размере 40,283 трлн рублей (17,1% ВВП), а расходы — 44,069 трлн рублей (18,7% ВВП). При этом дефицит составит 3,786 трлн рублей.

В 2027 году объем ВВП прогнозируется на уровне 255,498 трлн рублей при уровне инфляции не выше 4% (доходы бюджета — 42,91 трлн рублей, расходы — 46,096 трлн рублей), а в 2028 году — 276,346 трлн рублей (доходы бюджета — 45,869 трлн рублей, расходы — 49,383 трлн рублей).

Кроме того, Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2026 года до 27 093 рублей. Он составит 48% от медианной заработной платы по стране.

Также 28 ноября глава государства подписал закон о повышении НДС с 20% до 22% с 1 января при сохранении льготной ставки в 10% для социально значимых товаров.

Данный закон вносит комплексные изменения в российский Налоговый кодекс. Льготная ставка сохранится для продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, товаров для детей, изданий периодической печати, книг, а также племенных сельскохозяйственных животных.

Ранее Путин оценил потери бюджета из-за ввоза товаров без документов.