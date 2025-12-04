Росфинмониторинг считает политизированным внесение РФ в черный отмывочный список

Решение Европейской комиссии (ЕК) о внесении России в черный отмывочный список носит политизированный характер. Об этом заявила Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), передает ТАСС.

«Решение ЕК внести Россию в черный отмывочный список исключительно политизированное, как и приостановка членства России в ФАТФ», — говорится в сообщении.

Накануне издание Politico сообщило, что Евросоюз включил Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.

Это решение обяжет финансовые учреждения в ЕС усилить должную проверку всех транзакций, а также вынудит банки, которые еще не предприняли никаких действий, снизить риски.

Международная организация по контролю за финансовыми мероприятиями (ФАТФ) приостановила членство России после начала конфликта на Украине, однако не внесла ее в черный список из-за противодействия стран группы БРИКС.

Ранее в МИД РФ сообщили о подготовке пакета ответных мер на случай изъятия активов.